AAA rivelazioni esplosive cercasi. Attesa come una “bomba ad orologeria”, la docu-serie Harry e Meghan per ora si è rivelata solo una gigantesca torta di panna montata (di quelle con la panna vegetale) e senza decorazioni. Delle “bombshells” annunciate dai tabloid e rilanciate dai siti di tutto il mondo non c’è traccia, almeno nelle prime tre puntate, e dunque a curiosi, feticisti e antimonarchici non resta che sperare che gli ultimi tre episodi che Netflix rilascerà il 15 dicembre siano finalmente ricchi di notizie e sferzate rivelatrici. I trailer fanno bene sperare? Ni. Dalle prime immagini trapela poca sostanza, ma tanta quanto basta per illudersi che le tanto attese critiche a re Carlo III e alla coppia rivale, William e Kate, siano in arrivo.

Del resto, Meghan si era esposta apertamente solo contro i cognati, nel secondo episodio, quello in cui rievocava il primo incontro che l’ex attrice definisce “stridente”. “Ero in jeans e scarpe basse. Notai subito un formalismo non solo nel comportamento, ma interiore da parte di entrambi”, dice accusandoli di non lasciarsi mai andare nemmeno in privato. Insomma, che Will e Kate sarebbero prigionieri del loro status, ingessati e freddini. Non proprio uno scoop da prima pagina. Ma il bello deve ancora arrivare. Forse. Nelle anticipazioni si sente infatti Harry pronunciare questa frase: “Sono stati felici di mentire per proteggere William. Ma non sono stati disposti a dire la verità su di noi”. A che cosa di riferisce il principe? Perché dietro quel “mentire per proteggere William” si potrebbe celare la frattura definitiva tra i due fratelli. E ancora: “Per vedere questa manipolazione istituzionale non sono stato gettato in pasto ai lupi, sono stato dato in pasto ai lupi”, prosegue il duca di Sussex (o meglio, di Montecito), svelando come la Royal Family stesse “praticamente reclutando persone” per screditare lui e la moglie.

Parole pesanti, sì, ma tocca aspettare qualche giorno per capire se resteranno frecciatine al vetriolo o se Harry e Meghan questa volta scenderanno nel dettaglio, uscendo dal racconto ammantato di vaghezza patinata e di accuse generiche. Da quello dipenderà anche, e soprattutto, la controffensiva di Buckingham Palace: per ora re Carlo ha dato ordine a tutti di non commentare, ma se le cose dovessero prendere una piega diversa, il Sovrano sarebbe pronto a difendere la Royal Family (e dunque la Monarchia) e a optare per decisioni estreme. Come quella di escludere Harry e Meghan dalla cerimonia di incoronazione, prevista il 6 maggio del 2023: una mossa shock che chiuderebbe per sempre ogni possibilità di riconciliazione.