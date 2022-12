Pedalotto. Così è stato ribattezzato l’albero di Natale del Capidoglio e non è stato scelto un nome a caso, anzi. Pedalotto si accende, va da sé, con una pedalata. Come? Ci sono sei biciclette posizionate vicino al grande abete: appena uno inizia a pedalare, le decorazioni luminose di alimentano attraverso una dinamo. “Questo è un bellissimo contributo per la nostra illuminazione natalizia. – le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha presentato l’albero insieme la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli – Hanno detto che non andavano bene i pannelli solari solari di piazza Venezia, invece sono bellissimi e ci fanno risparmiare 100mila euro che doneremo alla Caritas, dando anche un segnale per accelerare sulla transizione. Ora rilanciamo con queste biciclette che sono una bellissima idea. Così tutti capiranno che l’energia non è un dato di fatto ma va prodotta, magari non pedalando ma in modo sostenibile”. Ad accendere l’albero ci hanno pensato i consiglieri i Corbucci, Tempesta, Zannola, Bonessio, Quarzo, Baglio, Barbati e Palmieri, e l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. “Pedala e illumina la stella”, si legge. Ed è proprio così. Pedalare per credere.