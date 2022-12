“8 mesi fa nuova botta, mio marito va via e sparisce. Vado nel tunnel, ma se non ti curi non ti vivi. Disturbi alimentari, anoressia e depressione“. A scrivere queste parole su Instagram è Karin, conosciuta ai più con il nome carimadituttoedipiù, la “Nerona” come è solita definirsi lei stessa. Fino a qualche anno fa, Carima spopolava sui social con i suoi detti e le sue frasi in romanesco, spesso sopra le righe. Da “Emily ta piji ‘nder c**o” a “questi giorni non ci sono stata per via dei ca**i mia che non sto qui a raccontarvi”, carimadituttoedipiù era diventata molto popolare sul web, poi lentamente è iniziata la discesa, comparendo sempre meno sui social. E quando ogni tanto tornava, appariva sempre più magra, quasi irriconoscibile. “Da 180 chili ora ne peso 84“, aveva rivelato lo scorso maggio, dopo aver seguito un percorso lungo 1 anno e mezzo. Le cose, però, sembra che si siano complicate, come si evince dal post pubblicato sui social appena dieci giorni fa, in cui carimadituttoedipiu parla di anoressia e depressione: “La mia coach mi tirerà fuori da questo tunnel come mi ha tirato fuori in passato dall’obesità. Mi aiuta e supporta e mi fa seguire le terapie che mi hanno prescritto – si legge nella didascalia a corredo dello scatto in cui appare smunta in viso -. Grazie a tutti i fan che non mi hanno abbandonato e che non mi seguono solo quando faccio ride”. Infine ha concluso: “Grazie a Le Iene che tra poco esce il servizio vi amo. PS. Il 2022 non mi ha fatto mancare nulla, 2023: sarò più forte di te“. Tanti i commenti dei fan sotto alla foto: “Ti auguro una pronta guarigione”, “Mi dispiace molto, ne hai passate tanto, vedrai che piano piano le cose si sistemeranno”, “Mi sembrava che non fosse una magrezza sana nelle ultime foto”. A quest’ultimo commento Carima ha deciso di rispondere così: “Sì, finito il programma 8 mesi stavo da Dio. Poi le batoste della vita un’altra volta mi hanno segnato, ma sto risorgendo ancora più forte di prima”. 4 giorni fa un altro post: “Già mi sento un po’ più in forma e devo farcela. Ce la farò, mai buttarsi giù forza passa tutto piano piano e ovvio, nel frattempo telapinderc**o“, le parole di Carima, 36 anni, mamma di una bimba di 10 anni e con più di 245mila follower su Instagram. “Mia figlia ha cominciato a pubblicare sul mio TikTok e me l’hanno chiuso. TikTok è molto rompico**oni su ‘ste cose, mi ha segnalato l’account, ora dovrò fare il ricorso, inserire il codice, non è difficile – ha raccontato in una recentissima diretta Instagram -. Il servizio de Le Iene? Dovrebbe andare in onda a gennaio, mi ha detto Nico (Nicolò De Devitiis, inviato del programma di Italia Uno, ndr) che gli hanno bloccato alcune puntate, che lo stanno montando che ca**o ne so, comunque andrà in onda a breve. Di certo se ci sono dei servizi più importanti non è che stanno a pensà al mio”. E anche in questo caso decine di commenti di sostegno per la “Panterona” (un altro degli epiteti con i quali è conosciuta): “Daje Carì, ti vogliamo tutti bene”, “Forza Carima!”, “Siamo tutti con te”. Non mancano le critiche: “Basta piangersi addosso. Hai una figlia che ti vede in continua depressione!”, ha scritto qualcuno (che avrebbe potuto evitare di farlo). Due anni fa, intervistata da Today, Carima aveva raccontato la propria ascesa sul web: “La popolarità è arrivata ora, ma Carima è nata nel 2014. All’epoca condividevo video su Facebook ed avevo già 40mila follower. Poi mi sono fermata perché dovevo fare la mamma e non il giullare: avevo un’altra testa, vivevo un momento complicato. All’epoca mi chiamò Pechino Express, andai fino agli studi di Magnolia (casa di produzione, ndr) per sostenere il provino, ma lasciai naufragare tutto: non ci stavo con la testa, anche se mi sono arrivate altre proposte e mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo”. Poi aveva raccontato della seconda ondata di popolarità, durante il lockdown, quando tutti inevitabilmente abbiamo intensificato le nostre attività sullo smartphone: “Ho aperto un nuovo profilo su Instagram ed è stata un’escalation: in 10 minuti avevo 4mila follower, in 10 giorni ero arrivata a 40mila. Mi ha fatto bene. Sentire l’appoggio del pubblico nelle parole ‘sei forte’, ‘quanto ci sei mancata’, ha aiutato la mia autostima. So che non tutti i commenti sono veri, ma leggerli fa bene al cuore. L’obiettivo principale però non è la pagina, che è solo un hobby, bensì il posto fisso, riuscire a trovare un lavoro grazie al corso da Oss (Operatore Socio Sanitario, ndr) che sto intraprendendo: è un settore in cui, per fortuna, si lavora tanto. Lo sarò ufficialmente a marzo”. Carima ha sempre mostrato ai follower un’ironia particolare, amara, intrisa di dolore. Anche in passato, infatti, ha dovuto affrontare situazioni complicate: “Arrivo da una situazione difficile, ho subito maltrattamenti, alle spalle ho una situazione abitativa brutta e i servizi sociali mi hanno aiutata. A me e a mia figlia, i servizi sociali hanno detto: venite con noi che vi rimettiamo a nuovo, e così è stato. In passato ho avuto problemi giudiziari, oggi sono felice e lancio messaggi contro il razzismo e il body shaming”. Infine aveva concluso: “Mi sono sposata a dicembre la prima volta, dopo quattro anni d’amore: lo amo follemente. Stiamo per festeggiare un anno di matrimonio, abbiamo una casa a Viterbo”. Un amore che, evidentemente, le deve aver lasciato una grande ferita, che tutti ci auguriamo possa rimarginarsi il prima possibile.