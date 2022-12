“Oggi le ragazze mi dicono che i ragazzi sono tutti timidi, insicuri… Non si sco** mai! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Meno male che sono nata prima“. Schietta e spontanea come sempre, Ornella Vanoni ha espresso la sua solidarietà ai giovani d’oggi, commentando così le differenze generazionali in tema di relazioni e storie d’amore. Lo ha fatto nel corso del concerto “Le donne e la musica” all’Auditorium della Conciliazione di Roma, davanti ad un pubblico composto per lo più proprio da ragazzi: sono stati loro a dare alla cantante 88enne l’energia per scatenarsi in uno show applauditissimo, tra canti e balli. Con lei sul palco c’erano altre 5 artiste: Sade Mangiaracina al pianoforte, Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. “Queste musiciste – ha spiegato Ornella – sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Bellissimo essere sul palco insieme”.