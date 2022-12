“La nostra capretta Zulema è scomparsa giovedì pomeriggio (l’8 dicembre, ndr) da Usmate Velate zona Dosso. La cerchiamo costantemente da quel momento. Chiunque farà in modo che torni a casa riceverà 1000 euro. Fate girare il più possibile e aiutateci a trovarla!!”: questo uno dei post apparsi sul profilo Facebook di Green House – Animali e Natura, un rifugio per animali abbandonati che si trova a Usmate Velate, in via Doninzetti e dal quale è scomparsa la capretta Zulema. E solo uno dei messaggi con il quale il rifugio chiede aiuto: “Aggiornamento 9 dicembre. Sono più di 24 ore che i volontari dell’associazione stanno perlustrando la zona in lungo e in largo. Ma di Zulema nemmeno l’ombra. Diffondete il più possibile l’appello! Dobbiamo trovarla! Aiutateci a condividere nei gruppi È scappata la nostra capretta!! Zona Usmate il dosso”. Molti i commenti di abitanti del posto preoccupati per la capretta: “Siete sicuri che non sia stata rubata?“, “Poverina, spero non le facciano del male”, si legge.