C’è una precisa strategia di marketing dietro il fenomeno del farmaco per combattere la diarrea utilizzato dai giovani come antitodo anti-sbornia del sabato sera. Il caso arriva alle cronache perché la stessa azienda produttrice dichiara il prodotto esaurito in diverse farmacie con la promessa di un incremento di produzione. L’indicazione terapeutica di Elotrans, si legge nel foglietto illustrativo, è la reidratazione e sostituzione elettrolitica per diarrea e vomito continuato. La polvere è utilizzata soprattutto nei neonati e nei bambini piccoli, in casi in cui la diarrea può portare rapidamente a sintomi gravi, soprattutto se accompagnata da vomito incontrollabile. La miscela, da sciogliere in un bicchiere d’acqua, contiene sali minerali e glucosio. Ma da qualche mese, il prodotto va a ruba tra i giovani e giovanissimi come miscela per contrastare i sintomi di ubriacatura. Il caso ha riempito le cronache dei giornali tedeschi al punto da far intervenire Heiner Wedemeyer della Società tedesca di gastroenterologia, malattie digestive e metaboliche, che commenta su un noto giornale: “Non ha senso spendere molti soldi per Elotrans”, dice. “I buoni vecchi rimedi casalinghi sono equivalenti”.

I consigli anti-sbornia dell’esperto nutrizionista: “Bevi abbastanza, aggiungi carboidrati, se necessario prendi una pillola per il mal di testa, ad esempio l’aspirina e mangia cibi salati”. Il motivo di questo uso ‘improprio’ è da attribuire ad un preciso piano di comunicazione messo in atto da Stada, l’azienda produttrice di Elotrans. Per circa due anni, l’azienda tedesca ha promosso il farmaco per la diarrea su Instagram con quasi 13.000 follower. Sulla pagina del popolare social, si vedono foto di feste di Capodanno, dove i ragazzi si passano pacchetti di Elotrans. Questi post contengono spesso commenti scherzosi su alcolici e uscite serali. Quindi, una precisa operazione commerciale basata su un’indicazione terapeutica inappropriata e a quanto dicono gli esperti, anche dannosa.

Un consumo eccessivo di Elotrans, infatti, può portare a interazioni con altri medicinali, come quelli per il cuore. Anche l’insufficienza renale o altri farmaci potrebbero causare problemi con Elotrans, si legge nel foglio illustrativo. Intanto, Stada è una delle aziende farmaceutiche a più rapida crescita in Europa, con un fatturato totale di oltre 3 miliardi di euro nel 2020. E i suoi investimenti nella pubblicità continuano a crescere. A gennaio del 2022 Stada ha affidato a Omnicom Media Group l’attività di media buying con un budget di 55 milioni di euro. Per fortuna, arriva anche una buona notizia da oltremanica contro la dipendenza da alcol che solo nel Regno Unito brucia 3,5 miliardi l’anno, con danni non solo ai pazienti ma anche alle loro famiglie. Arriva oggi la notizia del finanziamento di 2,4 milioni di sterline per lo studio di fase III dein un farmaco a base di ketamina che ha mostrato efficacia contro l’abuso da alcol. Ad oggi, infatti, a differenza di quanto dichiarano le comunicazioni di tipo pubblicitario, non esistono terapie realmente efficaci per contrastare il problema della dipendenza da alcol e questa potrebbe rappresentare una reale speranza.