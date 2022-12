Ha suscitato grande ilarità l’ultima storia pubblicata dall’attrice Laura Chiatti con protagonista il marito, Marco Bocci, ripreso durante un momento privato. Sicuro l’intento dell’attrice era quello di far ridere i suoi follower – e forse anche scacciare le voci di crisi – quando ha pubblicato il video dell’attore intento a fare.. la pipì. Eh si, Laura ha voluto riprendere questo momento intimo per fare uno scherzo a Marco. Un dettaglio però non è passato inosservato agli occhi dei fan: l’attore non solo stava facendo pipì, ma si era anche fermato in aperta campagna durante una sosta nel viaggio in autostrada. La battuta che più di tutte è stata fatta a riguardo è quella relativa al fatto che Bocci stava “annaffiando” le piante secche e lo faceva con in sottofondo la canzone messa dalla moglie: Mi scappa la pipì, celebre brano di Pippo Franco. Poi, accortosi di essere ripreso, Marco Bocci chiede a Laura qualcosa ma non si riesce a capire cosa dato che l’audio della storia è costituito solo la canzone, lasciandosi poi andare alle risate. Una ritrovata sintonia che porta a far tacere tutte quelle voci sulla ‘presunta’ crisi che aveva colpito i due. Un video che ha fatto ridere i fan ma che li ha anche rassicurati sulla relazione della loro coppia preferita.