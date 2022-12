Si è conclusa da poco la sedicesima edizione di X Factor Italia che ha visto trionfare su tutti i Santi Francesi ma nelle classifiche musicali, oltre al loro brano, c’è un’altra canzone che gli dà del filo da torcere. Ed è opera sempre di una dei protagonisti di questa edizione del talent di Sky: Ambra Angiolini. L’attrice e conduttrice radiofonica, ha stupito tutti con la sua esibizione nella serata finale, quando, dopo 28 anni, ha portato alla ribalta il tormentone che l’ha resa famosa, T’appartengo, facendo un grandissimo regalo a tutti i nostalgici e non solo.

Il brano, tormentone degli anni ’90, è la canzone del cuore di Veronica, giovane donna ricoverata al San Raffaele di Milano per un brutto male. Ed è proprio qui che Ambra Angiolini è voluta andare ed è proprio Veronica che ha voluto incontrare per una sorpresa. Con l’intento di portare un po’ di leggerezza e felicità alla donna, Ambra le ha voluto insegnarle il suo iconico balletto: “Sei pronta? Sì dai che sei pronta, più pronta di così. Guarda, questa canzone non serve a un ca**o, ma a questo serve. Questa è una medicina”. E tra la commozione del marito Vincenzo, che riprendeva il tutto, e le risate tra le due, è stato pubblicato su TikTok un video che in pochissimo tempo è diventato virale. Con il Natale alle porte si può dire essere stato un bellissimo dono che la famiglia non dimenticherà facilmente e che gli apparterrà per sempre.