Botta e risposta a “Omnibus”, su La7, tra il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sulla manovra del governo Meloni.

Il sindacalista critica duramente la legge del bilancio: “L’evasione fiscale è un tema da affrontare e non c’è in manovra. Noi invece pensiamo che questo sia uno dei temi sui quali aggredire per il futuro del nostro paese. Ricordo che l’85% dell’Irpef viene versato da lavoratori dipendenti e pensionati, che quindi pagano i servizi per tutti i cittadini, anche per quelli che non pagano le tasse. In questa manovra la logica che si percepisce è che ci sia una predisposizione a tollerare l’evasione fiscale e a non aggredire questo tema, che è un tema di giustizia sociale”.

Durigon ribatte: “Si generalizza su questa cosa dell’evasione, ma io terrei conto del tempo che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo una stagione molto brutta e non si può pensare che queste persone debbano essere aggredite in questo modo”

“Aggredire è un termine forte”, commenta Bombardieri.

“Lo hai usato tu – risponde il leghista – Poco fa hai chiesto questo”.

“Rispettare la legge in questo paese non può significare ‘aggredire’ – replica il sindacalista – Dire che chi non paga le tasse ruba non vuol dire ‘aggredire’. Io invece vorrei che la politica dicesse: chi non paga le tasse ruba. E quest’affermazione di principio non ve la sento mai fare. Ma poi che c’entra tutto questo con la flat tax? È giusto dare i soldi alle aziende, ma voi, come ha fatto Draghi sbagliando, li date pure alle aziende che hanno sede legale all’estero e che pagano le tasse da un’altra parte”.

La polemica si rinnova quando viene toccata “l’Opzione donna”, la forma agevolata di pensionamento per le lavoratrici per la quale la manovra del governo Meloni ha previsto delle modifiche. Durigon afferma che la norma sarà rivista e che forse si tornerà alla versione originaria. E aggiunge: “Io non sono innamorato di ‘Opzione donna’, perché è discriminatorio e riduce del 30% la pensione alle donne”.

“Ah, per questo avete aumentato l’età pensionabile da 58 anni a 60 anni – obietta Bombardieri – Hai voglia a parlare di pari opportunità, ma in questa manovra Opzione donna è stata peggiorata e l’età è stata alzata fino a 60 anni. Io spero che su questo il governo faccia marcia indietro”.