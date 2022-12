“Meloni e questo governo non solo strizzano l’occhio, ma fanno ponti d’oro agli evasori: ci sono 12 norme, nella manovra, favorevoli agli evasori o a quelli che hanno dichiarato ma non hanno pagato”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è il diretto de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Che ironicamente, ha aggiunto: “E così quei cretini, che come al solito hanno pagato tutte le tasse, fanno la figura dei fessi. E magari la prossima volta decideranno di non farla”. Travaglio ha commentato altri aspetti della legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni: “I veri poveri li affamano, togliendo loro il reddito di cittadinanza. E poi li chiamano ‘occupabili’. Invece gli evasori li chiamano persone che sono ‘meritevoli’ perché hanno dichiarato quello che hanno guadagnato ma non hanno pagato le tasse. A casa mia sono evasori. Mi sono un po’ rotto le palle di vedere gioiellieri e orafi che guadagno meno dei loro cassieri e dei loro impiegati. Piantatela – ha detto rivolto a Italo Bocchino, direttore de il Secolo d’Italia, ex Alleanza nazionale ed ex Popolo della Libertà – con questa storia che chi non paga le tasse è perché non può pagarle. Chi non paga le tasse è un evasore, cioè un ladro“.

Video La7