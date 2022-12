Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ospite al talk Programma lunedì 12 dicembre dalle ore 15, sarà negli studi della redazione milanese de Il Fatto Quotidiano. La diretta streaming, condotta da Claudia Rossi e Andrea Conti, sarà su Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto Quotidiano. Zanotti presenterà il nuovo album della band multiplatino “Fake News”. In tutto 14 brani che alterna ironia, introspezione, e sguardo lucido su una società piena di contraddizioni nel post emergenza pandemica. In estate a luglio è previsto il primo tour, già sold out gli appuntamenti dell’11 luglio a San Siro e del 23 luglio all’Olimpico di Roma.

“Le fake news possono contaminare il dibattito pubblico, su qualunque tema, dai migranti alla pandemia. – ha affermato la band – Quando una ha colpito noi, con la notizia dello scioglimento, ci siamo resi conto ancora di più di quanto una notizia falsa, anche se in fondo innocua come quella, potesse avere un impatto forte anche a livello personale”.