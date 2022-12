Liliana Segre ha denunciato nelle scorse ore 24 persone per le minacce di morte ricevute sul web e tra queste ci sarebbe anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio. Il 39enne, ex rugbista, è famoso per i suoi programmi televisivi quali Unti e Bisunti o Camionisti in trattoria, ma anche per alcune frasi poco felici pronunciate in passato. Tra queste ricordiamo che lo chef aveva pubblicato un tweet, nell’aprile 2022, dove accusava la senatrice a vita: “Palestinesi? ‘Non mi occupo di politica’. Cit. Liliana Segre. Vedo che però te ne occupi quando si tratta degli ucraini. Lasciami dire che il tuo silenzio sistematico nei confronti della pulizia etnica che il popolo palestinese sta subendo da 74 anni è disgustoso“.

Non solo. Rubio si sarebbe spinto anche oltre arrivando addirittura a minacciare Segre, la quale ha deciso di presentare alla caserma dei carabinieri di Milano ben 24 denunce per le minacce ricevute online. Si tratta nella maggior parte di messaggi di “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte”. La stessa Segre parlando al forum nazionale delle donne ebree d’Italia aveva detto: “La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d’Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte”, concludendo “poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni”.