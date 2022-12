“Non ci girerò intorno, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”. Così Giovanni Allevi, pianista e compositore di successo, ha voluto far sapere ai suoi fan di quello che stava avvenendo nella sua vita. A giugno gli è stato, infatti, diagnosticato un tumore e ha dovuto iniziare le cure per eliminare questo brutto male. Ha cercato subito il lato positivo della situazione, non si è lasciato abbattere e grazie al sostegno ricevuto dai fan sta affrontando giorno dopo giorno la terapia.

Ed è proprio a loro che ha voluto dedicare il suo ultimo post su Instagram, pubblicato qualche ora fa: “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene, grazie dal profondo del cuore”. Un videomessaggio commovente, girato all’interno di quelle fredde mura della sua stanza di ospedale, durante il quale lo stesso Allevi non è riuscito a trattenere le lacrime.

Nei mesi scorsi aveva deciso di scrivere una canzone intitolata proprio Mieloma: “Appena ricevuta la diagnosi di Mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome”, aveva raccontato in un post. “Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza! Sento già di dedicare questo brano a tutte le persone, a quei guerrieri luminosi che stanno soffrendo per la malattia, nella speranza che possano riconoscersi nelle sue note, e possano ricevere da esse la forza di condurre la propria battaglia verso la vittoria. Nonostante il dolore, non ho mai amato così tanto la vita come in questo momento!”.