Bob Rathbun, storico giornalista e commentatore della squadra di basket degli Atlanta Hawks, ha avuto un malore in diretta. È successo ieri durante una partita di NBA. Mentre era impegnato, come al solito, a commentare in diretta tv la gara di basket che si stava disputando in quel momento, l’uomo ha iniziato a non sentirsi bene: si è prima accasciato alla sedia, poi ha iniziato a tremare fino a perdere completamente i sensi. Il tutto davanti agli occhi dei migliaia di telespettatori collegati da casa e dei numerosi fan presenti all’interno della palazzetto. L’unico a non capire subito cosa stava accadendo è stato Dominique Wilkins, suo collega, che ha continuato a condurre il programma senza accorgersi che Rathbun stava avendo un malore.

Solo quando sono prontamente intervenuti i soccorritori ha realizzato la gravità della situazione. Il telecronista è stato stabilizzato e poi ricoverato d’urgenza: “Prima della partita di stasera contro l’Oklahoma City Thunder, l’annunciatore Bob Rathbun ha perso brevemente conoscenza sul campo. I professionisti medici di emergenza sul posto hanno curato rapidamente Rathbun per la disidratazione – si legge in un comunicato -. È stabile, reattivo e diretto a Emory Midtown per ulteriori valutazioni”.