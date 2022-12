L’uomo che ha sparato (e ferito) il dog sitter di Lady Gaga durante il furto del cane della cantante è stato condannato a 21 anni di carcere. Questa la sentenza del processo intentato contro James Howard Jackson l’uomo che nel febbraio del 2021 ha sparato al petto di Ryan Fischer, colui che stava portando a spasso i tre bulldog francesi di Lady Gaga. Dopo la sparatoria che è costata al povero Fischer un polmone, Jackson assieme ad uno degli altri quattro complici del rapimento canino aveva rapito due dei bulldog della cantante, Koji e Gustav. Un terzo bulldog, Miss Asia, era scappato ed era stato poi ritrovato dalla polizia. I due cani rapiti sono stati restituiti illesi due giorni dopo, dopo che Lady Gaga propose una ricompensa di 500.000 dollari.

Il processo contro i quattro rapitori è iniziato in ritardo rispetto alla data prevista in quanto, per un errore procedurale, Jackson era stato rilasciato dalla prigione. L’uomo è stato poi arrestato nuovamente prima dell’inizio del dibattimento in aula. Quattro i condannati per il rapimento dei bulldog della diva, mentre per una quinta persona, quella che ha restituito i cani, tal Jennifer McBride, l’accusa rimane pendente. La McBride venne infatti accusata di essere complice del tentato omicidio del dogsitter, ma il suo caso non è stato esaminato nei particolari e dovrà essere oggetto di un ulteriore indagine.