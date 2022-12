Risale a qualche ora fa la notizia della rottura tra Charles Leclerc e Charlotte Siné, figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, una delle più antiche società del Principato di Monaco che si occupa della gestione di hotel, casinò, spa e club sportivi. I due vivono nel Principato, dove si sono conosciuti e hanno trascorso 3 anni della loro vita insieme. Leclerc e Siné erano una coppia dal 2019 e molti sono i fan che hanno seguito appassionati la loro storia resa pubblica sui social. A comunicare la rottura è stato lo stesso pilota in una storia Instagram, in accordo con Charlotte: “Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e resteremo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo”.

Non sono ancora chiari i motivi della loro rottura ma c’è già chi vocifera sulla presenza di una terza persona all’interno della loro relazione.