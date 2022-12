“Non me l’aspettavo proprio, sono rimasta senza parole”. Manuela Arcuri, nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, commenta con queste parole la scelta di Suor Cristina Scuccia di abbandonare il velo e di dedicarsi alla vita artistica. L’attrice ha raccontato a Serena Bortone, padrona di casa del programma di Rai 1, di aver conosciuto molto bene la vincitrice di The Voice 2014. Il loro incontro è avvenuto proprio quando entrambe hanno partecipato nella stessa edizione di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. “Anche se era una suora – afferma l’Arcuri – sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare”.

Suor Cristina oggi è diventata semplicemente Cristina e ha deciso di abbandonare l’Italia per trasferirsi in Spagna dove si mantiene facendo la cameriera. Riferendosi proprio allo show di Rai1 che le ha viste entrambe in gara, un po’ di anni fa, l’attrice ha svelato di aver vissuto Cristina sempre dietro le quinte con l’abito da suora. Anche Manuela Arcuri, quindi, è rimasta profondamente colpita dall’inaspettato cambiamento della giovane che, durante l’intervista di Verissimo a Silvia Toffanin, qualche settimana fa, non ha nascosto di aver ritrovato la felicità e la sua vera strada. Un semplice ritorno ad una vita diversa rispetto a quella religiosa che viveva nel convento per esaudire il sogno di una vita, quello di diventare una ufficialmente una cantante.