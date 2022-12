Il volto provato mentre è sdraiata nel letto di un ospedale con il suo ultimo libro in mano: è questa la foto pubblicata nelle scorse ore su Twitter dalla giornalista Maria Giovanna Maglie per annunciare i suoi problemi di salute. “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza”, scrive nel suo post la cronista 70enne spiegando il motivo della sua assenza dell’ultimo periodo. “Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri“, conclude. Tantissimi i messaggi d’affetto e vicinanza da parte dei suoi fan.

