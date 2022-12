Doveva essere una semplice vacanza a Dubai quella di Ludovica Valli e della sua famiglia ma si è presto trasformata in un “incubo”, come lei stessa ha affermato. Prima lei, in dolce attesa, ricoverata in ospedale e adesso al rientro in Italia anche la figlia che sta male. Ma cosa è successo? Condividendo una storia su Instagram, l’influencer da 2 milioni di follower ha fatto sapere la paura e la preoccupazione che ha vissuto. Incinta del secondo figlio, la Valli era a Dubai per passare un periodo spensierato, in totale relax, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e la loro primogenita Anastasia. Un bagno in mare, una foto sorridente col pancione e poi qualche strano sintomo che fa subito preoccupare Ludovica. La coppia decide quindi di recarsi subito in ospedale per capirne di più e dopo essere stata visitata l’influencer rassicura i suoi followers, tramite alcune storie Instagram, dicendo: “Qui più o meno tutto ok, ieri sera mi ha visitata anche il dottore perché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo“.

Rassicurata dal fatto di non aver preso il Covid, a Ludovica è stato raccomandato di stare a riposo se vuole guarire del tutto e rimettersi in sesto, ma il desiderio di tornare a casa e in Italia è talmente tanto che insieme al compagno decidono di prendere un volo per tornare in patria. Pochissime ore fa ha pubblicato alcune storie informando tutti che sono ritornati ma preoccupata da una nuova notizia: “Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia, ma finalmente ieri siamo arrivati a casa nostra. E per concludere, anche bebe sta molto molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore forte alla gola. Stamattina cominciamo una cura anche per lei”. Aggiunge poi: “Avrei voluto aggiornavi prima ma vedere lei così ed io a pezzi da giorni, non avevo neanche le forze di prendere in mano il telefono”.

Storie preoccupanti che hanno spinto i numerosi ‘seguaci’ a contattare l’influencer e a mandarle messaggi di sostegno e vicinanza. Messaggi al quale lei ha risposto tramite un’ulteriore storia: “Mi scuso in anticipo, se nei prossimo giorni non riuscirò ad essere presente come vorrei qui con voi, mi scuso anche se non riuscirò a rispondere a tutti i vostri messaggi.. ma ho davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male, e soprattutto, Anastasia ha tanto bisogno di me in questo momento. So che mi capirete. Vi stringo forte”. Concludendo con un “Ps: mi manca tanto, torneremo più forti di prima“. Ed è quello che tutti sperano, che Ludovica, la sua piccola e il suo bebè stiano bene e possano tornare in forma e salute.