È bastato un particolare dettaglio per far preoccupare i numerosi followers della più famosa influencer al mondo, nonché imprenditrice digitale: Chiara Ferragni. Come sempre, nelle scorse ore la bella Chiara, che vanta quasi 30 milioni di followers sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto di sé ma due in particolare hanno attirato l’attenzione dei fan, tanto da far pensare il peggio. A destare sospetto è stato infatti un cerotto posto sul suo braccio destro, ben visibile in alcuni post: uno durante il concerto del cantante Max Pezzali; l’altro a Parigi, mentre sfoggia una tutina nera aderente.

Preoccupazione subito palesata dagli utenti, i quali le hanno chiesto nei commenti cosa fosse quel cerotto e a cosa servisse realmente, ipotizzando così ogni tipo di uso e (neanche a dirlo) improvvisandosi medici. Ecco alcune delle loro azzardatissime “diagnosi”: “Secondo me ha rimosso un neo. Ne avevo uno simile quando me lo hanno fatto”, oppure “Cerotto anticoncezionale funziona come la pillola ma e meno invasivo per l’organismo” e ancora, “non è un cerotto anticoncezionale quello, è un cerotto normale la forma è diversa”. Ma c’è anche chi ha supposto che potesse trattarsi della quarta dose del vaccino contro il Covid o un semplice vaccino antinfluenzale e chi addirittura ha scritto: “Forse un nuovo tatuaggio piccolo coperto con un cerotto. Poi boh”. Il “mistero” sta facendo molto discutere il mondo di Instagram. E c’è chi sdrammatizza dicendo che bisognerà aspettare l’uscita della nuova stagione di The Ferragnez per scoprire il vero motivo di quel cerotto.