In conclusione del suo intervento in Aula, in cui Giuseppe Conte ha ribadito la necessità di arrivare presto a negoziati nel conflitto russo-ucraino, il leader M5s si è rivolto al governo: “Andate a Bruxelles con il cappello in mano se si tratta di misure per famiglie, imprese e ambiente. Andate con il fuoco negli occhi se si tratta di aumentare le spese militari”. Quindi ha attaccato ancora: “Questo governo non ha occhi per guardare le vere emergenze del Paese. Addirittura li chiude davanti a chi è in povertà assoluta, ma ha orecchie ben pronte per raccogliere le istanze della potente lobby delle armi”.