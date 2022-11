C’è chi dice che i sogni son desideri e chi che invece crede possano essere premonitori. Quello che è successo a questa ragazza sembra essere decisamente una conferma della seconda ipotesi. La giovane ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicando un video su TikTok dove racconta del tradimento del fidanzato con la sorella, da lei intuito proprio in sogno.

Il suo nome su TikTok è @steria.sa e se vi è capitato di vedere la sua pagina social vi sarete accorti che parla sempre dei sogni che fa e che spesso si avverano ma ci tiene a raccontarne uno in particolare: quello che riguarda lei, sua sorella e il suo fidanzato. “Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzato che mi tradiva con mia sorella“, esordisce nel video, proseguendo poi: “Ma avendo un legame molto forte con lei mi sembrava impossibile”.

Ma si sa che nella vita non sempre le cose impossibili restano tali, ed infatti: “Peccato che un giorno il mio fidanzato si è presentato con lei dandomi la notizia che era incinta esattamente di 3 mesi“. Un sogno diventato presto un incubo, quello vissuto dalla povera ragazza che ha trovato immediato conforto in molti commenti sotto al video. “Ormai non ci si può più fidare di nessuno.. nemmeno dei propri parenti..”, scrive un utente; “Io scioccata spero per lei che abbia chiuso i rapporti con tutti e due”, aggiunge Silvia e ancora: “I sogni non mentono mai parlo per esperienza” dice Gioia. Ma c’è anche chi decide di sfogarsi raccontando la propria esperienza, come ha fatto Jasmine commentando: “Scioccante ma vero io un intera estate ho sognato il mio ex con la mia migliore amica a metà settembre ho scoperto che era vero”. Un video che farà aprire gli occhi a tutti quelli che spesso hanno detto: ma si son solamente sogni, figurati se si avverano.