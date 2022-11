Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. A dare la notizia è il sito internazionale Tmz. L’ex marito e moglie si sono accordati sia per la custodia dei figli che per le questioni relative alle proprietà. Secondo l’accordo, Kim e Kanye avranno l’affidamento congiunto con ‘parità di accesso’ ai loro 4 figli, ma, sebbene i documenti affermino parità di accesso, fonti tra conoscenze dirette dicono che Kim avrà i bambini la maggior del tempo. Anche Kanye ha confermato che Kim avrà i bambini l’80% del tempo.

Secondo l’accordo, Kanye pagherà a Kim 200 mila dollari per il mantenimento dei figli che dovranno essere versati il primo di ogni mese, sarà responsabile del 50% delle spese educative dei loro figli, comprese le tasse scolastiche e sarà anche responsabile del 50% delle spese relative alla sicurezza dei loro figli. Per quanto riguarda la proprietà, la divisione dei beni è conforme al loro accordo prematrimoniale. Kim ha chiesto il divorzio nel febbraio 2021 dopo 7 anni di matrimonio.