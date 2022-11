La mamma di Alessandro Egger non ci sta. Non approva la narrazione che il figlio ha fatto di sé a Ballando con Le Stelle e tantomeno approva come la cosa viene gestita dagli autori: “Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato”, ha raccontato Cristina Vittoria Egger, Gran Dama della Real Casa Savoia, a Fanpage. La madre del concorrente dello show condotto da Milly Carlucci ha spiegato che sì, Egger se n’è andato di casa a 19 anni per ‘fare la sua strada’: “È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni (quindi smentisce che sia stato abbandonato dalla famiglia a 17 anni, ndr). È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto. Gli abbiamo sempre detto che la bellezza, a un certo punto, passa. Ciononostante, non è mai stato ostacolato. I nostri sono stati problemi come ci sono in tutte le famiglie del mondo”. Cristina Vittoria Egger dà ragione a Selvaggia Lucarelli: “Lo ha inquadrato bene nell’ultima puntata. Gli ha detto di smettere di recitare questo ruolo. Mi spiace perché lui è molto bravo, poteva raccontare davvero se stesso e non lo ha fatto. Doveva utilizzare il suo talento vero, le sue forze e le sue energie per far vedere quanto è bravo senza queste sciocchezze. Perché l’immagine del povero bambino abbandonato che ce l’ha fatta da solo è una gigantesca bugia”. Molto il rammarico per una “produzione che manda avanti queste storia senza aver controllato chi è la famiglia”. Smentita categoricamente la versione data da Alessandro di aver dormito con i clochard: “Continuano a mandare avanti la storia di Alessandro che ha dormito con i clochard. Mai nella vita, Alessandro ha dormito con i clochard. Mai. Mi dica lei, Alessandro è uno che può mai aver dormito con i clochard?”. E ancora: “Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento! E non capisco la produzione come faccia a mandare in onda queste bugie”.