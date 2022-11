“Harry è stato il mio toy boy per un mese”. Nemmeno il tempo di metabolizzare la notizia del presunto tradimento di Meghan Markle con Christopher Sanchez, la guardia del corpo che i duchi di Sussex hanno assunto lo scorso aprile, che si apre un nuovo terremoto mediatico attorno a Harry d’Inghilterra e alla sua consorte. Mentre si parla di divorzio shock e addirittura di un possibile rientro del principe a Londra, quest’ultimo viene tirato in mezzo ad un gossip di quelli clamorosi, nonostante i fatti risalgano a circa 16 anni fa. Con un tempismo alquanto sospetto, Catherine Ommanney, ex star di reality show americani ha infatti rilasciato un’intervista al Sun on Sunday in cui ha rivelato di aver avuto una storia clandestina con Harry quando lui aveva 21 anni e lei 34.

IL RACCONTO DELLA PRESUNTA AMANTE DI HARRY – L’incontro tra Harry e Catherine Ommanney, diventata famosa in America per aver partecipato a The real housewives of D.C., sarebbe avvenuto tramite degli amici comuni all’Art Bar di Chelsea, a Londra, nel maggio 2006, quando il principe era legato a Chelsy Davy, sua storica fidanzata sudafricana. “Quella sera portava uno strano cappello in stile australiano e io gli ho detto: ‘Cosa fai conciato come uno stupido?’ Penso non fosse abituato a gente che lo prende in giro. Da quel momento abbiamo iniziato a scherzare ed era come se tutta la gente intorno a noi non esistesse”, ha raccontato la donna, che all’epoca aveva due figli ed era separata dal primo marito. “Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare”, ha confessato la Ommanney, che ora vive a Maiorca, in Spagna, dove lavora come interior designer.

LA STORIA DI UN MESE TRA BACI APPASSIONATI E USCITE SEGRETE – La sera stessa dell’incontro tra i due scoppiò la passione e dopo aver passato qualche ora in un’altra discoteca, l’Eclipse, a South Kensington, vennero portati via dalle guardie del corpo di Harry che aveva già cominciato a bere troppo. “Alla fine, siamo andati a casa di amici di Harry. Mi ha preparato un sandwich, ci siamo messi a giocare come adolescenti, ci siamo perfino fatti una foto dentro la vasca da bagno, completamente vestiti. Quando gli ho detto che dovevo tornare a casa mi ha spinta contro il muro e mi ha dato il bacio più passionale che io abbia mai ricevuto”, ha confessato la Ommanney scendendo nei dettagli. “Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme”, ha spiegato. La storia tra i due sarebbe durata circa un mese e tra di loro le cose si sono interrotte in maniera piuttosto brusca: “Quando qualcuno ci ha scoperti, Harry ha cambiato numero di telefono”. Fine della relazione segreta e della frequentazione clandestina, insomma. Poi nel 2009 c’è stato un altro incontro, del tutto casuale, durante un torneo di polo a Barbados dove Catherine era in compagnia del suo secondo marito, appena sposato. “Se avesse avuto dieci anni in più avrebbe potuto essere il mio uomo ideale. È coraggioso, carismatico, incredibilmente divertente, intelligente e affettuoso. Gli auguro solo felicità e successo”, conclude la Ommanney. Come Harry abbia reagito a queste rivelazioni non è dato saperlo. Almeno per ora.