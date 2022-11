“C’è qualcuno che vorrebbe arrestare i sindaci, mentre io li vorrei proteggere, e vorrei liberare i sindaci, perché su loro gravano le maggiori responsabilità”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al Pirelli Hangar Bicocca in occasione dell’evento ‘Lombardia 2030’, a poche ore da fatti di Ischia. Il riferimento del leader leghista è alle parole pronunciate in radio poche ore prima dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: “Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare eventuali abusi edilizi” erano state le parole del ministro sul disastro di Ischia