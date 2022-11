C’era l’ex ministro, ma pure l’ormai ex consigliere regionale dei 5 stelle. E poi due che nellain Lombardia stavano ai piani alti, come, già presidente del consiglio regionale. L’ex numero 10 dell’Inter,, ma pure imprenditori come, editore di Radio Lombardia, e Serena Agostini, amministratore delegato della Virma Spa. La data per le regionali non si conosce ancora, mapresenta già la sua lista. Dopo l’addio alla giunta die la decisione di sfidare il centrodestra correndo col sostegno di, l’ex sindaca di Milano ha radunato i suoi sostenitori alper presentare quella che sarà la sua civica: porta il suo nome, ha un logo verde e azzurro, ed è un’emanazione dell’associazioneA presentare sul palco l’ex ministra dell’Istruzione diè stato, consigliere regionale e fondatore dell’associazione che ha lanciato la candidatura di Moratti. In sala tantissimi ex del centrodestra, come, uscita recentemente dadopo la mancata nomina a sottosegretario. Nei ranghi di Forza Italia si sussurra che pure, exalle ultime politiche e presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, sia pronto a lasciare il partito di Arcore per appoggiare Moratti.

L’ex vicepresidente di Regione Lombardia è arrivata al Palazzo delle Stelline accompagnata dai suoi collaboratori, dall’imprenditore Tiziano Mariani, suo consulente ed editore di Radio Lombardia, e dal guru della comunicazione politica Daniel Fishman. In sala poi, oltre a Palmeri, anche il presidente dell’associazione Lombardia Migliore Adriana Pozzi, il segretario Giuseppe Covato e il tesoriere Riccardo Zani insieme all’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi, l’ex consigliere regionale e consigliere comunale a Rho, Marco Tizzoni, l’ex esponente del Pdl Camilla Musciacchio. Tra i big anche Mario Mauro, ex senatore ed europarlamentare di Forza Italia e Scelta civica, ministro della Difesa col governo di Enrico Letta.

Alle Stelline Moratti ha presentato i suoi referenti per le province: Renzo Di Biase a Milano, Ivan Rota a Bergamo, Bruno Polti a Lecco, Luca Zanichelli a Cremona, Stefano Desideri a Mantova, Marina Paraluppi a Brescia, Maria Grazia Sassi a Como, Christian Borromini a Sondrio, Luca Talice a Monza a Varese e il sindaco di Cigognola, Orioli Gianluca, nel pavese. All’evento di lancio della campagna elettorale sono intervenuti anche il professor Andrea Beretta Zanoni, che si sta occupando del programma, il sindaco di Sant’Angelo Lomellina Matteo Grossi, il presidente della Federazione Volontari del Soccorso Lombardia Rossano Carrisi, l’amministratore Delegato di Virma Spa di Vimercate Serena Agostini, Vidal Silva, ex consigliere al Municipio 4 di Milano e ponte con la comunità peruviana e Andrea La Manna studente all’Università Cattolica.