“Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso”. Parole di Antonella Clerici che si è raccontata al Messaggero in una lunga intervista. Gioie e dolori ma anche molto spazio all’amore. Anzi, alle follie fatte per amore: “Ho fatto diverse pazzie, come fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta”. A proposito di bellezza, Clerici è radiosa. Ma qual è il suo rapporto con la chirurgia estetica? “Ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. E sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe“. Poi un consiglio del quale, nel caso si voglia ricorrere agli interventi estetici, è il caso davvero di seguire: “Meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia“. Oggi insieme a Vittorio Garrone, la conduttrice ammette: “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?“.