Dopo Shakira e Piqué, Totti e Ilary, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, Claudio Amendola e Francesca Neri adesso anche i reali si lasciano? Giusto in tempo per termine l’anno “in bellezza”? Allora è proprio vero che il 2022 non lascia scampo alle coppie vip. Prendete i pop-corn perché la storia che stiamo per raccontare (che non trova alcuna conferma ufficiale al momento), è degna di una soap opera. Infatti, stando a quanto riportato dal Corriere, il magazine InTouch sostiene che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sia arrivato al capolinea. Il motivo? L’infedeltà dell’attrice 41enne. La duchessa di Sussex avrebbe tradito il Principe con la guardia del corpo. Secondo la ricostruzione del settimanale, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola di Archie (il primogenito) perché Meghan si sarebbe dimenticata di andarlo a prendere. Harry, temendo che le fosse accaduto qualcosa, si sarebbe messo a cercarla per poi trovarla in “buona compagnia“. Ovvero con tale Christopher Sanchez, assunto lo scorso aprile e già guardia del corpo presso la Casa Bianca ai tempi di George W. Bush e poi di Barack Obama. “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan che voleva divorziare da lei”, questo il pettegolezzo che serpeggia tra le pagine di cronaca rosa e riconducibile ad una fonte vicina al figlio del re d’Inghilterra. Al momento il gossip non è stato confermato (né smentito) dai diretti interessati anche se “ci sarebbero delle foto del litigio nella villa dei duchi (a Montecito, California, ndr)” e “già si parla di un ritorno di lui a Londra, da solo“. Shock. Sarà davvero così? Impossibile a dirsi. Di certo Harry e Meghan, da quando hanno ufficializzato la propria relazione, non sono nuovi a pettegolezzi di questo tipo: litigi, presunte discussioni con la Famiglia Reale e crisi coniugali non sono, infatti, una novità. Certo è, che se fosse vero, si tratterebbe del secondo divorzio per l’ex diva di Suits. Sì perché Meghan Markle nel 2004 ha iniziato una relazione con il produttore cinematografico Trevor Engelson, con il quale è convolata a nozze nel 2011, per poi divorziare due anni dopo. Quindi ha conosciuto il secondogenito di Carlo III d’Inghilterra e Lady Diana, diventando sua moglie il 19 maggio 2018. Il 6 maggio 2019 è nato il loro primo figlio, Archie Harrison. Il 4 giugno 2021, invece, è venuta alla luce la piccola di casa, Lilibet Diana. La loro storia ha fatto sognare ma anche tanto discutere, tanto che ormai la coppia vive negli Stati Uniti e non più nel Regno Unito, probabilmente anche per allontanarsi dalle pressione dei tabloid inglesi. Una scelta non da poco e per la quale è stata consumata una grande quantità di inchiostro. La stessa che verrebbe utilizzata se il gossip del tradimento e del conseguente divorzio trovasse conferma.