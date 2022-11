Sei fermate per 5,4 chilometri che partono direttamente dallo scalo aeroportuale di Linate. È stata inaugurata a Milano la prima tratta della nuova metropolitana, la M4, con le prime sei fermate che vanno da Linate a Dateo.

Al viaggio inaugurale erano presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e l’amministratore delegato di Webuild, che ha realizzato l’opera, Pietro Salini. Da oggi i cittadini potranno quindi utilizzare la prima tratta della metropolitana, una linea che quando sarà totalmente operativa, permetterà di raggiungere San Babila da Linate in 12 minuti, mentre ne serviranno 30 per compiere l’intero tragitto fino a San Cristoforo.La M4 una volta completata sarà lunga 15 chilometri, con 21 stazioni, un treno ogni 90 secondi e 86 milioni di persone trasportate ogni anno.È un’opera alla quale stanno lavorando circa 1.500 persone oltre a 1.300 aziende, tra fornitori e subfornitori, la quasi totalità (il 99%) rappresentata da aziende italiane. La conclusione dei lavori per il completamento dell’intera linea è prevista per il 2024, mentre entro giugno del 2023 si viaggerà fino a San Babila. I cittadini potranno viaggiare gratuitamente da Linate Aeroporto a Dateo fino all’intera giornata di domani.