Anni d’oro, quasi come se tutti i talenti si fossero dati appuntamento: Linus, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, insieme a DeejayTv e sotto l’ala protettiva di Claudio Cecchetto. Ebbene, per i suoi 50 anni di carriera, Linus, direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi dal 2020, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale ha parlato anche dei suoi colleghi: “Gerry è il più bravo di tutti noi. Ha quel guizzo di follia, quell’esuberanza e carisma che lo rendono unico. Ma sa anche essere molto scorbutico. Poteva lanciarsi di più credo. Ma ha fatto una carriera bellissima, ha guadagnato molti soldi”. E non poteva mancate un aneddoto dell’amicizia con il conduttore Mediaset: “Nel 1985 dovevamo andare a Lecce per fare una serata in discoteca. L’aereo era carissimo, il treno ci metteva troppo e allora Gerry mi disse: ‘Andiamo in auto, ma non con la mia che è a benzina e consuma. Prendiamo quella di tuoi fratello che è diesel’. Così usammo l’auto di Alberto e Gerry guidò come un pazzo. Ma io dico: puoi andare in auto fino a Lecce?“.