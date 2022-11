“Leggo “Corriere della sera Roma” che dà notizie sulla salute di Lando Buzzanca. Voglio tranquillizzare i suoi fan sui punti cruciali. Buzzanca non soffre di demenza senile ma solo afasia e pessimo stato fisico. Non ha un tutore ma solo un amministratore di sostegno che è per legge ruolo diverso. È ricoverato in una struttura egregia dove lo stanno curando per il suo stato fisico. Capisco che quelle notizie inesatte siano più ghiotte e pruriginose, ma la mente di Lando Buzzanca è integra, contrariamente al suo corpo”: con queste parole il dottor Fulvio Tomaselli ha voluto “aggiornare in fan” sulle condizioni di salute dell’attore e lo ha fatto con un post su Facebook. Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore ricoverato al Policlinico Gemelli dopo la caduta dalla sedia a rotelle, però non ci sta e al Corriere ribatte: “Il post l’ho visto. Sul fatto che Tomaselli sia il medico di mio padre… Ho sempre accompagnato papà a tutte le visite, specie negli ultimi anni perché non volevo che guidasse. Tomaselli: mai visto né sentito. E in casa non ci sono sue ricette o sue fatture per le prestazioni sanitarie. Ho deciso di presentare una denuncia querela alla procura e all’Ordine dei medici perché esiste il diritto alla privacy per tutti e non è possibile che certa gente parli e sparli della salute di mio padre sui social”. Buzzanca Jr. spiega anche di aver notato un peggioramento delle condizioni di salute del padre prima che venisse ricoverato in un Rsa: “Da anni non era più come prima. Quando nel 2016 aveva partecipato a Ballando con le Stelle, tanti colleghi mi avevano chiamato per chiedermi come stava perché lo vedevano “diverso”. E già da allora lui girava con un bigliettino nella tasca in cui era scritto il suo nome, il cognome, l’indirizzo di casa e il mio numero di cellulare. Ma, da grande attore quale era, riusciva sempre a dissimulare. Poi dopo la caduta del 2021 è peggiorato: ha perso lucidità, ha cominciato a non riconoscere più nessuno, a parlare per lallazioni, proprio come i bambini”. E come risponde dunque al dottore? Buzzanca è lucido? “A papà è stata diagnosticata una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia. Papà c’è ancora, ma la sua testa non c’è più. E per questo ho dei sensi di colpa fortissimi: continuo a chiedermi se non avessi potuto accorgermi prima di quello che gli stava accadendo, se non avessi potuto fare di più. E il solo pensiero di essere accusato di fargli del male mi fa una grande rabbia… Anche perché è una persona e una personalità talmente immensa che non si può pensare che dietro ci sia un complotto e che passi inosservato. Il personale dell’Rsa, i medici del Gemelli, se avessero avuto un solo dubbio su eventuali maltrattamenti, per altro ai danni di un personaggio pubblico, ci avrebbero già denunciato ai carabinieri e avremmo i fucili puntati contro“. Non tarda ad arrivare la risposta del professor Tomaselli: “Caro Lando, ti devo delle scuse per aver urtato la sensibilità della tua famiglia. Qualcuno mi ha definito il “medico amico”, l’amicizia è una cosa grande, mi ritengo solo il tuo medico di fiducia, ma questo viene sconfessato perché la tua famiglia non mi conobbe. E questo fu un tuo preciso desiderio. Apparvero articoli che parlavano della mia medicina palliativa precoce, mi chiedesti se tu rientravi in questo: prevenzione”.