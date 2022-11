Ieri sera, giovedì 24 novembre, è andato in onda in diretta su SkyUno e Now un nuovo appuntamento di X Factor. I giochi all’interno del talent si fanno sempre più duri in vista della finale prevista l’8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. La puntata di ieri è stata un vero e proprio luna park, dal divertimento allo splatter nel vero senso della parola. Dopo la manche “giostra”, Francesca Michielin ha accompagnato il pubblico verso le esibizioni con orchestra. La performance dei Disco Club Paradiso però non ha convinto pienamente i giudici, i quali hanno riservato giudizi tiepidi sul loro conto. È Dargen D’Amico quindi, in quanto loro coach, a prendere la parola. Secondo il cantante il pubblico da casa si aspetta il “sangue” dai suoi artisti.

E non è tutto: Dargen si è lasciato andare anche ad un commento di dubbio gusto: “Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“. In quel preciso momento è stata immortalata la reazione di Fedez, tra lo stupore e il ribrezzo, tanto che è diventata subito un meme virale sui social. Sono tanti anche i commenti pubblicati su Twitter dagli utenti in merito a questa frase: “Scusate, ma dopo la cosa del sangue mi sono alzato per andare a vomitare”. E ancora: “Ma che è sta roba? Un fan dei Tampax allora?”, replica un utente. Un altro fan del programma scrive: “A me il sangue è uscito dalle orecchie dopo aver sentito i Disco Club Paradiso e comunque eliminate Dargen D’Amico”. Va anche detto però che ci sono stati anche molti spettatori hanno difeso fin da subito il giudice, noto per non avere freni e peli sulla lingua. “Oggi tutti indignati per un po’ di sangue, quando Rkomi per due volte ha fatto la battuta su “ho le mie cose” niente”. E ancora: “Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi se un uomo dice ‘a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna’ vi scandalizzate? Smettetela di fare i puritani ogni volta“.