Ancora una volta i cartoni animati anticipano la realtà? Forse sì. Ma no, questa volta non stiamo parlando dei Simpson, bensì di Holly e Benji, il primo anime televisivo tratto dal manga Capitan Tsubasa e risalente agli anni 80. Dunque parliamo di sport e nella fattispecie di calcio. Il riferimento diretto è alla partita Germania-Giappone che si è tenuta ieri 23 novembre e ha visto trionfare gli asiatici per 2-1. Un vero e proprio flop dei tedeschi che prima sono passati in vantaggio, poi sono stati ripresi e infine sconfitti dal Giappone. Una trama che a qualcuno ha ricordato Holly e Benji, in particolare un episodio in cui proprio i nipponici erano riusciti a imporsi in rimonta contro la Germania. È il settembre 1988 e l’occasione è quella della finale dell’International Junior Youth Tournament, al quale partecipano 12 squadre, divise in 4 gruppi da 3.

A ricordare i dettagli di quell’episodio è Fanpage.it, che scrive: “La Germania di Schneider passa in vantaggio, ma il Giappone riesce a ribaltare il risultato con un gol nel finale di partita. Holly Hutton inizia l’azione, serve il suo gemello Tom Becker che galoppa, evita un’entrata al limite e serve Mark Lenders, che era il villain della storia nonché grande rivale di Holly. Lenders serve Hutton che tira dal limite, pallone sulla traversa, si avventa sul pallone e con una rovesciata insacca. La partita finisce dopo quel gol. Il Giappone di Holly e Benji con quel gol batte la Germania ed è campione del mondo a livello giovanile”. Dunque la finzione è diventata realtà? Il risultato non è esattamente lo stesso della sfida che si è tenuta in Qatar, tuttavia a molti è tornato alla mente il cartone animato di calcio più amato di sempre.

D’altronde non è la prima volta che la finzione anticipe la realtà. Come detto, si è spesso parlato dei Simpson e delle loro ‘profezie’: da quella sull’arrivo di una pandemia dall’ Asia, a Donald Trump presidente degli Stati Uniti fino alla più recente, riguardante la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel cartoon, il personaggio interpretato da Totti pensa di essere stato tradito dalla moglie. Quindi arriverà la decisione estrema di separarsi. Un plot che non si distanzia troppo dalle vicissitudini realmente intercorse tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ad ogni modo intanto prosegue il mondiale di calcio, con la quinta giornata che vede protagoniste le squadre dei raggruppamenti G ed H. Nello specifico: ore 11 Svizzera-Camerun, ore 14 Uruguay-Corea del Sud, ore 17 Portogallo-Ghana, ore 20 Brasile-Serbia. Cos’accadrà? Dopo la débacle di Argentina e Germania, a questo punto sono le squadre considerate tradizionalmente più forti a dover temere il peggio.