Dopo il matrimonio, tenutosi in grande stile lo scorso luglio, ora Francesca Pascale e Paola Turci sono pronte a metter su famiglia. È il settimanale Oggi a rivelarlo, spiegando che la coppia sta pensando a un figlio, “con un affido o un’adozione”. In Italia, però, la legge non consente nessuna delle due opzioni alle coppie dello stesso sesso: nell’Unione Europea, l’affido o l’adozione di un minore a coppie omosessuali è possibile infatti solo in Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia che è stata l’ultima ad aggiungersi alla lista. Tra loro e il desiderio di maternità c’è di mezzo, quindi, un complesso e delicato percorso burocratico.