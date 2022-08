Totti e Ilary in versione cartoon ve li immaginate? Una sfrecciata a bordo di un auto rosa a Springfield, una birra da Boe, un panino da Krusty e un donut da Abu. Avete capito di chi stiamo parlando? Esatto: la famiglia Simpson nel 2006 ha ospitato per un episodio Francesco Totti e Ilary Blasi. (L’episodio in Italia è visibile su Disney Plus).

Siamo alla puntata 22 della stagione 17 dal titolo “Marge e Homer fanno un gioco di coppia”. I protagonisti sono Buck Mitchell e Tabitha Vixx. Il primo, doppiato da Francesco Totti, è giocatore della squadra di baseball della città. La seconda, doppiata invece da Ilary Blasi, è una showgirl provocante e ammiccante. Homer e Marge, sposati con 3 figli proprio come la coppia in questione, cercano di dare consigli ai due per ricucire il loro rapporto imparando a far durare una relazione nel tempo. Nel cartoon, il personaggio interpretato da Totti penserà però di essere stato tradito dalla moglie proprio con Homer. Qui arriverà la decisione estrema di separarsi. Tabitha Vixx, con il passato da spogliarellista, passa invece le giornate ad esibirsi mezza nuda in campo con mosse provocanti tra il canto dell’inno della squadra e i punti segnati.

Questa situazione porterà il nostro Totti in versione gialla a giocare male ed essere preso di mira dai tifosi. Sarà la bravura di Homer che, improvvisatosi come consulente matrimoniale, farà sancire il lieto fine tra la coppia. L’episodio in questione dunque ricorda molto la trama dei giorni nostri. Totti e Blasi già nel 2006 anticipavano con il doppiaggio una storia non troppo distante dal presente. Con una piccola differenza, del resto: il lieto fine qui nel mondo reale ad ora non è previsto, ma non è detta ancora l’ultima parola.

Nel corso degli anni la famiglia Simpson ha previsto molti fatti diventati reali poi nel presente. Basti pensare a Trump presidente degli Usa, l’arrivo di una pandemia dall’Asia, l’esibizione di Lady Gaga al Super Bowl e l’assalto a Capital Hill. Cos’altro dobbiamo aspettarci? Noi, nel frattempo, attendiamo sul divano più amato di sempre. “D’oh, ciucciati il calzino”.