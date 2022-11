Tra Diletta Leotta e Loris Karius sembra essere proprio sbocciato l’amore. Il calciatore è in pausa dal campionato ‘causa’ Mondiali del Qatar ed ecco che l’occasione si è fatta ghiotta: un bel viaggio a Miami con la conduttrice Dazn. Il settimanale Chi non si è fatto scappare la paparazzata. Baci ed effusioni in piscina, a testimonianza di un feeling che cresce. Lui 29 anni, lei 31, l’amore è sbocciato a Londra (lui gioca nel Newcastle). Leotta aveva postato una bella foto scattata sul lungomare di Miami qualche giorno fa, ora viene facile indovinare la faccia del ‘fotograf0’…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????Diletta Leotta???? (@dilettaleotta)