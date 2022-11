Le Suore Orsoline della Sacra Famiglia tornano a parlare per commentare la scelta di Suor Cristina, ora Cristina Scuccia, di togliere il velo e lasciare la vita monastica. Dopo l’intervista andata in onda a Verissimo, le Sorelle avevano dichiarato a Fanpage: “Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. A distanza di ore, però, è la Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, Carmela Distefano, a voler mettere un punto a questa situazione. Con una nota stampa inviata dall’ufficio stampa di Cristina Scuccia ha così dichiarato: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

La vincitrice di The Voice of Italy 2014 è quindi pronta per iniziare ufficialmente una nuova fase della sua vita lontana dal nostro Paese. A Silvia Toffanin infatti Cristina ha dichiarato di vivere in abiti civili in Spagna e di fare la cameriera in un ristorante, in vista dei futuri progetti musicali. Per l’ex suora però si è reso necessario anche un supporto psicologico per poter ascoltare il suo cuore: “Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio”. E, come direbbe Carlo Conti a Tale e Quale Show, salutiamo Suor Cristina e diamo il benvenuto a Cristina.