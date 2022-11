Suor Cristina, Suor Cristina e ancora Suor Cristina, non si parla d’altro tra le pagine di cronaca rosa. Il motivo? Ha abbandonato i voti, come dichiarato da lei stessa durante l’intervista andata in onda a Verissimo ieri 20 novembre. E chissà come avranno reagito le Suore Orsoline della Sacra Famiglia, la congregazione di cui l’ormai ex suora ha fatto parte fino a poco tempo fa. A rivelarlo è il sito Fanpage, che ha raccolto le loro dichiarazioni: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“. Dunque una sorta di no comment, pesantissimo. E pensare che, dopo la vittoria a The Voice, l’ex suora aveva dichiarato: “Ho staccato la spina. Mi sono chiusa qui, nella comunità. Ho fatto silenzio. E pregato molto. Mi sono concentrata sul fatto che dovevo rinnovare i voti temporanei, cioè sulla cosa per me più importante: tutelare la mia vita spirituale“. Parole ormai lontane, anzi lontanissime. Sì perché adesso che si è tolta gli abiti da suora, Cristina è una donna diversa.

Molto diversa da come il grande pubblico l’aveva scoperta nel 2014, quando aveva trionfato nel team di J-Ax. Allora aveva solo 25 anni e si era fatta conoscere velocemente, tanto che il suo video delle Blind Audition in cui cantava No One di Alicia Keys era stato uno dei più visti su YouTube nel 2014, a livello mondiale (oggi conta 111 milioni di visualizzazioni). I giudici – J-Ax, Noemi, Raffaella Carrà e Piero Pelù – furono subito colpiti dalla sua voce. Ma certo, quando girarono la poltrona e la videro per la prima volta con la lunga veste nera addosso, ne rimasero letteralmente sconvolti: “Sorella, sorella, sorella”, cominciò a gridare il pubblico in visibilio. “Sono una suora verissima – aveva raccontato lei, parlando con i giudici -. Ho un dono e allora ve lo dono, ecco perché sono qui”. E come allora la sua vita cambiò, adesso Cristina Scuccia ha intrapreso un nuovo percorso, una nuova metamorfosi. Lo ha detto chiaramente a Silvia Toffanin, nel salotto di Canale 5: “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”. E poi ancora ha aggiunto: “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa”. Infine ha concluso: “Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera“.