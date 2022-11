Sono Draco Malfoy, pardon Tom Felton, e dopo Harry Potter sono diventato un alcolista. La confessione del 35enne attore britannico è scritta nero su bianco nel libro autobiografico “Senza la bacchetta”, uscito in Italia per Vallardi. Va bene le esperienze ne I rubacchiotti e Anna and the king con Jodie Foster, ma a 12 anni essere catapultati nel magico mondo di Harry Potter capita ad una manciata di bambini ogni dieci vent’anni. Felton fu uno di questi. Nel 2001 divenne il cattivello Draco, un bulletto anche piuttosto malvagio, figura centralissima e antagonista di Harry che apparirà poi in ben sette adattamenti cinematografici fino al 2010. Invitabile che il successo però porti alla testa.

Oramai maggiorenne Felton si trasferì definitivamente a Los Angeles per intraprendere una carriera d’attore oltre a maghetti e bacchette magiche, ma davanti a lui si è parata la dura realtà di una concorrenza spietata e dolorosissima. “Los Angeles mi fece sentire particolarmente solo e dissociato da me stesso: sentimenti che, certo, potrebbero innescare turbe mentali in chiunque. Forse è più facile mascherarle seduto al di là della corda di velluto rosso o al volante di una Lamborghini arancione acceso”, spiega Felton nel libro.

E poi confessa che la sua “perdizione” oltre al lusso sfrenato si fece tutta erba e alcol. Con tanto di porte girevoli, fuori e dentro diversi centri di riabilitazione per alcolisti. Non proprio degne di nota infatti, le partecipazioni successive a Harry Potter: le serie Flash e Origin su tutte. “Prima di tutto, mi sono trovato di fronte al fatto che non ero così bravo a recitare”, ha raccontato l’attore. “Fare un provino a 12 anni è una cosa – più o meno assicurarti di non guardare in basso mentre ti riprendevano o dimenticare le battute – ma da adulto è molto diverso. A Los Angeles si facevano tre audizioni al giorno, sceneggiature diverse, accenti e dialetti diversi – abilità che non avevo messo in pratica (…) Ricevetti molti no, e prima ancora che avessi detto una parola, potevo spesso vedere che stavano pensando: ‘Non prenderlo, è uno dei bambini della saga di Harry Potter'”.