Quest’anno, con molta probabilità, le luminarie di Natale non saranno accese a San Gregorio Armeno, famosa via del centro storico di Napoli dove ogni anno si ripete la fiera di presepi. Nel video, lo sfogo di alcuni artigiani: “Così si perde l’atmosfera, non sembra neanche di vivere la vigilia di Natale”. Il titolare della bottega Di Virgilio: “Caro energia? Per il momento paghiamo le bollette sennà ci staccano la corrente, lavoriamo per pagare le bollette…”.