Giorgio Panariello è stato colpito da una forte labirintite ed è per questo costretto a rimandare i tre appuntamenti fiorentini del suo spettacolo teatrale “La Favola Mia“. Le date del 22 novembre, domani 23 e giovedì 24 novembre al Teatro Verdi verranno recuperate: i nuovi appuntamenti “verranno comunicati a brevissimo. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti”, si legge in una nota. La labirintite è un’infiammazione dell’orecchio interno.