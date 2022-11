Un fuoco che è bruciato in fretta. Si può riassumere così quello che c’è stato nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli. Dopo il flirt iniziale e la notte di passione appena trascorsa, tra i due sono iniziate le tensioni. In particolare, è la showgirl venezuelana a mostrare insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti dell’hair stylist. Dopo averne discusso con lui, si è confidata con la compagna d’avventura Antonella Fiordelisi: “Ieri sera piangeva. Che mi diceva? Che avremmo parlato domani, che oggi mi avrebbe raccontato. Ha raccontato qualcosa a te? Perché a me non ha raccontato niente”, si è sfogata Oriana. Al che Antonella ha replicato: “Lui non mi ha raccontato che ha pianto, questo me l’hai detto tu e io non gli ho detto nulla di quello che mi hai detto tu”.

Quindi Oriana ha continuato: “Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un’altra volta. Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pal*e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: ‘Guarda che sto piangendo’. Mi prende la mano e si asciuga le lacrime“. E ancora, ha incalzato: “Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero. Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, ma è una cosa che non va. Mi piace, però mi sta stufando”. Come andrà a finire?