C’è sempre più affiatamento, in pista e fuori, tra l’ex volto delle barrette Kinder Alessandro Egger e la sua insegnante Tore Villfor. La coppia sta consolidando il proprio legame settimana dopo settimana e gli effetti si vedono anche in gara. Sono stati proprio loro a parlarne a Serena Bortone, nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno: “Ho scoperto praticamente tutto. Ero molto insicuro di quello che sarebbe successo, è la prima volta che faccio un programma in diretta. Non sapevo fare nulla, neanche un passo in avanti”, ha esordito Alessandro.

E la ballerina ha confermato: “Io l’ho visto cambiare tantissimo settimana per settimana. E’ un pazzerello questo ragazzo, una pazzia buona: urla, scherza, ride, salta”, ha detto Tore Villfor. “È scoppiato un incendio. Io e Tove ci siamo trovati dal primo istante in una maniera un po’ diversa, che ha creato un sacco di cose intorno a noi. Ci ha collegato in una maniera diversa rispetto alla storia romantica, la nostra è molto emotiva. C’è affetto, siamo molto sinergici“.