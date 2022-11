Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Taylor Mega è tornata a parlare del suo flirt con Giaele De Donà, raccontando ulteriori dettagli sulla loro avventura a Capri e lasciandosi andare a nuove confessioni hot. “Ho ho sempre avuto un debole per Taylor”, ha esordito la De Donà. Al che il conduttore, Alfonso Signorini, ha chiesto conferma a Taylor Mega del fatto che la loro relazione sia stata anche sessuale: “Alfonso che ti devo dire, lei passava nuda…”, ha ammesso l’influencer. “Mi manchi tanto. Sei stupenda, sei un diamante, non sei bigiotteria devi splendere – ha detto quindi all’amica -. Io se venissi qua dentro e vedessi questa Gaele non avrei la stessa confidenza che ho con te fuori. Sei una donna forte. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. Puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo…Ti ricordi quando stavamo a Capri e mi dicevi che sembravo una nonna? Ora sei tu la nonna”.