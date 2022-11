Un video condiviso su Telegram dal leader e combattente ceceno Ramzan kadyrov mostrerebbe le immagini, secondo quanto riporta il canale telegram, dei bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “In un momento in cui tutte le organizzazioni internazionali stanno strombazzando la presunta minaccia nucleare della Russia, i militari ucraini colpiscono senza ostacoli la più grande centrale nucleare in Europa”, il messaggio che accompagna il filmato in cui in diversi momenti della giornata si sentono detonazioni nell’area della centrale. Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha definito questi attacchi “deliberati e mirati”, senza attribuire le responsabilità a russi o ucraini che dal canto loro si accusano reciprocamente.