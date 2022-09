Una foto al mare, al tramonto. La piccola Nina in braccio a papà, e la mamma con un pancino che parla da solo. Ma se ancora ci fossero dubbi è la didascalia a parlare chiaro: “Io, te, Nina e una nuova luce… #4ofus“. Così Luca Argentero e Cristina Marino annunciano l’arrivo in famiglia di una nuova vita. La Marino è incinta e presto arriverà un fratellino o una sorellina per Nina Speranza, nata nel maggio del 2020. Tanti gli auguri degli amici vip della coppia: da Giulio Berruti a Eva Riccobono, passando per Chiara Ferragni e Costanza Caracciolo.



