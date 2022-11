Lo sfogo di Ayda Field è quello di tante, tantissime donne che, tra i figli, il lavoro e la routine, si trovano a fare i conti con la fine dell’idillio di coppia. E lei, pur essendo una celebre attrice e moglie di una popstar globale come Robbie Williams, non ne è esente. Lo ha raccontato nell’ultima puntata del suo podcast “Postcards from the Edge”, in cui ha parlato apertamente della sua vita privata, confessando dettagli intimi e rivelando la sua frustrazione per la situazione in cui si trova. Ormai, infatti, non ricorda più quando sia stata l’ultima volta in cui ha fatto sesso con il marito perché dopo l’arrivo dei quattro figli la loro camera da letto è diventata “uno spazio di lavoro comune e zona notte”.

“Non ricordo l’ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c’era romanticismo sì. Dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche. Ma adesso questa cosa è completamente morta. La nostra vita sessuale è morta – ha rivelato -. Il letto è diventato uno spazio di lavoro. Potrei anche fare il letto a forma di tavolo da ping pong e giocare di tanto in tanto. Poi allontanarci in altri angoli per dormire”.

Non solo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che Robbie Williams ha un difetto che “prima non aveva”. Quale? “Russa troppo. A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo: spesso funziona, poi ritorna a russare. Si lamenta che ha molto sonno, mi porta al limite”. Le amiche le hanno consigliato di dormire in un’altra stanza, “ma poi penso: ‘Dio, allora siamo ufficialmente solo compagni di stanza. Potremmo anche essere fratello e sorella’. Sembra un fot*uto orso che dorme. Onestamente, potrebbe entrare il Gruffalo e Rob sarebbe lì con la sua piccola ghianda nel letto e non se ne accorgerebbe nemmeno. Ci sono terremoti a Los Angeles, ma niente lo sveglia”, ha concluso scherzando.