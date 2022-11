Dal caso Marco Bellavia all’insulto ad Antonella Fiordelisi, dalle minacce di morte al nuovo amore con il turco Mehmet Bozkurt e poi la notte di passione con Pupo. Gegia, all’anagrafe Francesca Antonaci, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si racconta in una lunga intervista a Fanpage.it in cui spiega di aver voluto un po’ lasciarsi alle spalle quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia dove ha avuto non pochi problemi. “Alla mia età ho le mie abitudini, mentre lì non c’erano orari. Dovevo prendere le pastiglie per la glicemia, per il colesterolo, per la pressione alta e non ci capivo niente. Poi le luci erano molto forti e sempre accese. Mi davano un terribile fastidio agli occhi, perché ho avuto un’operazione per sostituire il cristallino”. Per la comica poi c’era un’altra cosa terribile: “Asciugare i piatti! Io mi svegliavo e piangevo al pensiero di tutti i piatti che dovevo asciugare”. Sulla sua uscita è convita: “Fuori sto molto meglio, ma nel programma ho fatto delle bellissime scoperte. Alfonso Signorini è di una simpatia e di una dolcezza uniche. Sonia Bruganelli è simpaticissima, dolcissima e dice sempre la verità, per questo dà fastidio”. E sul caso di bullismo verso Marco Bellavia afferma: “Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Il suo tormento è partito dalla paura di essere eliminato per primo. Cosa che stava per accadere”.

Oggi ha ricucito il rapporto con l’ex concorrente: “Ci siamo chiariti. Ci siamo seduti e gli ho chiesto: “Come stai?” e lui: “Sto bene”. Solo questo volevo sapere, tutto il resto non m’interessava. Ogni volta che ci vediamo baci, abbracci, scherziamo e ridiamo. Vorrei rassicurare tutti i fan che mi hanno mandato a morire ammazzata, che mi hanno detto che sono una psicologa di mer*a, brutta, schifosa, che Marco lo vedo sempre e lo sento anche per telefono”. A seguito di questa vicenda ha ricevuto anche delle minacce di morte: “Mi svegliavo la mattina e piangevo. Non ho fatto che stare male per giorni. Una mattina mi sono sentita male. Mi è venuto un attacco forte di pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto perché mi girava la testa talmente ero stanca”. E sul caso Fiordelisi, dopo averla chiamata zoc******a afferma: “Mi scuso con lei, con il padre e con il pubblico, perché queste parole non si dicono. Purtroppo quando ti parte la brocca, ti parte. Non mi ricordavo mai di avere il microfono. È una cosa bruttissima, per carità. Poi, non sono una di quelle che stanno mute, io apro la bocca e le do fiato, sono pericolosissima”. Se ora ha trovato l’amore a distanza con il turco Mehmet Bozkurt Mehmet “è un angelo che mi ha mandato mia madre”, non dimentica la notte di passione che ha vissuto con Pupo: “È stata una notte di follia, era un ragazzino, aveva 22 anni. Era carino da morire. Ci siamo piaciuti e dal bacio, abbiamo fatto l’amore. La mattina dopo ci siamo fatti una risata. Poi ci siamo rivisti negli anni, ma già famosi, sui palchi”.