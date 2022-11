Manca poco più di un mese al Natale e per alcuni vip è arrivato il momento degli addobbi. Lo sanno bene i ‘Ferragnez‘, che hanno già addobbato la propria abitazione, o almeno parte di essa. A mostrarlo sui social – lo scorso 16 novembre – è stata proprio Chiara Ferragni, con tanto di “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey in sottofondo. Porta di casa decorata ad hoc con palline rosse e poi l’appariscente albero di Natale, la vera chicca. Il motivo? Cambia luci facilmente e velocemente, dai colori più freddi a quelli più caldi, passando per l’arcobaleno e il bianco: un trionfo di luci che ha conquistato anche TikTok (il video al momento conta 1.8 milioni di visualizzazioni). Non un ottimo riscontro, invece, per la coreografia di presentazione scelta dall’imprenditrice digitale. Qualcuno glielo ha fatto notare nei commenti: “Aveva finito le mosse”, allora lei ha risposto: “Troppo”. Qualcun altro si è domandato come facessero le luci a cambiare così rapidamente, in sincronia con i movimenti dell’influencer: “Aspettava l’okay di Fede (Fedez, il marito, ndr) per fare le sue mosse magiche”, ha commentato una ragazza. Allora Ferragni ha risposto con un video: “Guardate bene, non è Fede che mi fa il video perché lui potete vederlo all’inizio del video. Vediamo chi lo trova per primo”.

I follower più attenti non se lo sono fatti sfuggire: Fedez stava dormendo. Mentre la moglie registrava il video natalizio, il rapper milanese schiacciava un pisolino proprio sul divano lì accanto: “Sul divano che dorme, epico Fede”, hanno scritto i fan. Anche una pagina Instagram che negli ultimi mesi ha iniziato a popolare i feed degli utenti del social non è rimasta indifferente allo sfarzo: stiamo parlando di ‘Case Pacchiane’, seguita da 201mila follower. “Buonasera”, ha infatti commentato la pagina sotto al filmato pubblicato da Chiara Ferragni. Poi, visti i numerosi commenti, l’albero dei Ferragnez è stato anche pubblicato tra le Instagram stories di ‘Case Pacchiane’. Ma è sulla mancata coordinazione dell’influencer che si sono scatenati la maggior parte dei commenti: “Io che cerco di ammazzare le zanzare”, “Bravissima Chiara, tu e i tempi con il cambio delle luci. Coordinatissima. Pazzesca”, hanno scritto alcuni. Stessa ironia sul caro-bollette: “Quando la bolletta non è un problema“, “E la crisi energetica muta”, “Noi comuni mortali quest’anno col ca**o che le accendiamo le lucine sull’albero di Natale”, gli altri commenti dei follower dell’imprenditrice (ben 28.1 milioni solo su Instagram). E il costo di queste luci? “L’albero di Natale di Chiara ferragni passa dall’essere colorato tutto di rosso, ai colori dell’Italia fino al multicolor più vario. Le luci intelligenti di Twinkly variano dai 74 euro per le sole strisce che partono da 100 Led fino ad un’illuminazione per l’intero albero al costo di 499 euro”, scrive Fanpage.